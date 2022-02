ASCOLTI TV 3 FEBBRAIO 2022 | 9 | 4 MILIONI CON IL 54 | 10% PER LA TERZA SERATA DI SANREMO +10 SUL 2021 | 3 | 2 MILIONI PER IL BIS DI MATTARELLA 25 | 6%

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 4 febbraio 2022)TV 3· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x24 – xPT – x Pres. UnoMattina – xTg1 ore 8 – xUnoMattina– 1389 23.50UnoMattina– v. nettoStorie Italiane– 1304 23.00Storie Italiane– 1395 21.60È Sempre Mezzogiorno – 1902 16.30Tg1 – 3967 26.25Oggi è un Altro Giorno – 2618 18.73Tg1 Speciale (15.00) – 3147 25.63Tg1 – xPres. Vita in Diretta – 2596 20.83Vita in Diretta (17.35) – 3090 21.77L’Eredità – 3926 22.91L’Eredità – 5248 26.08Tg1 – 6563 28.22PrimaFestival – 8353 33.30Start – 12198 44.9072° Festival di– 9360 54.10(12849 53.20 + 5475 56.68) x x xRaiNews24 – x Prima Pagina – xTg5 ore 8 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – ...