Amici | Natalia Titova attacca il programma | ecco cosa succede

L'esperienza della ballerina e coreografa russa nel talent show di Maria De Filippi è durata dal 2015 al 2020 ma ora ha delle cose da dire ecco perchè Natalia Titova ha lasciato la scuola di Amici Chi ha seguito Amici negli anni scorsi sicuramente si ricorderà di Natalia Titova. L'insegnante è stata nella scuola diversi anni e improvvisamente è sparita dalla scena. Un addio che ha lasciato perplessi i fan che ancora oggi non hanno capito il motivo per cui non fa più parte del cast. In un'intervista concessa al settimanale Nuovo la Titova ha svelato finalmente perché ha lasciato il programma di Canale 5 dopo cinque anni.

