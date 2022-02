Uno specchio di troppo: il portiere atalantino Musso nudo su Instagram (Di giovedì 3 febbraio 2022) Bergamo. Scivolone social per Juan Musso. Il portiere dell’Atalanta ha postato una foto su Instagram in cui voleva festeggiare la sorpresa che gli ha fatto la sua compagna. Il giocatore argentino, tornato a Bergamo dopo aver risposto alla convocazione della nazionale per il match contro Cile e Colombia, ha trovato una bellissima sorpresa che gli ha preparato la fidanzata Anna Ariaudo. Sul soffitto del soggiorno infatti c’erano tantissimi palloncini rossi a forma di cuore e con la scritta “Ti Amo”. Il numero uno di Gasperini ha deciso di condivide con i suoi fan questo momento e ha scattato una foto ma l’ha fatto completamente nudo e non si è accorto di essere stato immortalato nello scatto attraverso uno specchio presente nella stanza. A distanza di qualche ora è stato lo stesso ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 3 febbraio 2022) Bergamo. Scivolone social per Juan. Ildell’Atalanta ha postato una foto suin cui voleva festeggiare la sorpresa che gli ha fatto la sua compagna. Il giocatore argentino, tornato a Bergamo dopo aver risposto alla convocazione della nazionale per il match contro Cile e Colombia, ha trovato una bellissima sorpresa che gli ha preparato la fidanzata Anna Ariaudo. Sul soffitto del soggiorno infatti c’erano tantissimi palloncini rossi a forma di cuore e con la scritta “Ti Amo”. Il numero uno di Gasperini ha deciso di condivide con i suoi fan questo momento e ha scattato una foto ma l’ha fatto completamentee non si è accorto di essere stato immortalato nello scatto attraverso unopresente nella stanza. A distanza di qualche ora è stato lo stesso ...

