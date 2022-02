Una scelta definitiva nella radice costitutiva della lotta antifascista (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non di rado, nelle occasioni commemorative ufficiali, il più noto e straordinario discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione, tenuto il 26 gennaio 1955 a Milano nel Salone degli affreschi della Società Umanitaria a giovani studenti, è stato utilizzato e piegato alle necessità di quella retorica celebrativa che nel corso degli anni anziché valorizzare ha finito per depotenziare la rappresentazione della lotta partigiana. Tuttavia quelle parole ritrovano tutto il loro profondo significato storico, politico e civile (quello inteso da Calamandrei) ogni … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non di rado, nelle occasioni commemorative ufficiali, il più noto e straordinario discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione, tenuto il 26 gennaio 1955 a Milano nel Salone degli affreschiSocietà Umanitaria a giovani studenti, è stato utilizzato e piegato alle necessità di quella retorica celebrativa che nel corso degli anni anziché valorizzare ha finito per depotenziare la rappresentazionepartigiana. Tuttavia quelle parole ritrovano tutto il loro profondo significato storico, politico e civile (quello inteso da Calamandrei) ogni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. É per me una nuova chiamata… - Giorgiolaporta : C'è gente che è stata costretta a scegliere se sfamare la propria famiglia o fare una scelta che sarebbe dovuta res… - robertosaviano : Giovedì sarò a #Sanremo2022 per raccontare una storia sul coraggio, sulla scelta del coraggio. #Sanremo ha da sempr… - olioextraverg : RT @Enica64566978: Il coraggio è sempre una scelta. Il non scegliere finisce solo per rendere complice chi vi si rifugia. Roberto Saviano… - g_alo87 : @Saimon194 A me invece simpatica non sta. Nemmeno stra antipatica. Diciamo mi è indifferente. Però si,questa pubbli… -

Ultime Notizie dalla rete : Una scelta L'Ariston si alza in piedi per le vittime di Capaci e via D'Amelio 23:45 Saviano: "Il coraggio è sempre una scelta" 'Ricordare non è un atto passivo. Viene da 'recordari' che significa rimettere nel cuore perché per gli antichi il cuore è la sede della memoria'. ...

Il contro - Sanremo tra obesi,'approssimatismo' politico e 'La ripetente' ... e 'Piazza Pulita', con una puntata piuttosto tecnica dedicata al Recovery Fund) sono parimenti ... Nutrita la scelta di trasmissioni dedicate al calcio , un universo difficile da spiegare a chi non viva ...

Saviano, il coraggio è sempre una scelta - Libri ANSA Nuova Europa Roberto Saviano, il coraggio è sempre una scelta "Molti di noi - dice lo scrittore - ancora non c'erano, eppure la loro storia è parte della nostra memoria collettiva, per tutti noi sono simboli di coraggio, che è sempre una scelta, di fronte alla ...

Saviano, il coraggio è sempre una scelta "Molti di noi - dice lo scrittore - ancora non c'erano, eppure la loro storia è parte della nostra memoria collettiva, per tutti noi sono simboli di coraggio, che è sempre una scelta, di fronte alla ...

23:45 Saviano: "Il coraggio è sempre" 'Ricordare non è un atto passivo. Viene da 'recordari' che significa rimettere nel cuore perché per gli antichi il cuore è la sede della memoria'. ...... e 'Piazza Pulita', conpuntata piuttosto tecnica dedicata al Recovery Fund) sono parimenti ... Nutrita ladi trasmissioni dedicate al calcio , un universo difficile da spiegare a chi non viva ..."Molti di noi - dice lo scrittore - ancora non c'erano, eppure la loro storia è parte della nostra memoria collettiva, per tutti noi sono simboli di coraggio, che è sempre una scelta, di fronte alla ..."Molti di noi - dice lo scrittore - ancora non c'erano, eppure la loro storia è parte della nostra memoria collettiva, per tutti noi sono simboli di coraggio, che è sempre una scelta, di fronte alla ...