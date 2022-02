Ucraina, Mattarella: non possiamo accettare scontri in Ue (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Non possiamo accettare che ora, senza neppure il pretesto della competizione tra sistemi politici ed economici differenti, si alzi nuovamente il vento dello scontro; in un continente che ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Nonche ora, senza neppure il pretesto della competizione tra sistemi politici ed economici differenti, si alzi nuovamente il vento dello scontro; in un continente che ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : QUIRINALE | 'Non possiamo accettare che in Europa si alzi nuovamente il vento dello scontro' dice Mattarella rifer… - smenichini : Direi un messaggio tutt’altro che generico, denso di impegni politici. La riforma del patto di stabilità, la difesa… - NicolaPorro : ?? Le lodi pelose dei quotidiani a Re Sergio, il terremoto #Giorgetti secondo Repubblica e il caso Ucraina snobbato… - andreasarubbi : RT @lucianoghelfi: #Mattarella su #Ucraina: 'Dobbiamo fare appello alle nostre risorse e a quelle dei paesi alleati e amici affinché le esi… - roso_canino : Le bollette...(applauso) La pandemia (applauso) L'Ucraina....(applauso) ...(applauso)... Si capisse qualcosa, non l… -