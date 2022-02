Tra gli studenti della Lupa che sfidano il governo: "Ascoltate la nostra rabbia” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Così il movimento nato a Roma prepara la protesta di domani: “La scuola è in macerie, la nostra generazione rischia di perdersi. Le manganellate non ci spaventano”. E chiedono "più psicologi, dopo la Dad molti ragazzi stanno male" Leggi su repubblica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Così il movimento nato a Roma prepara la protesta di domani: “La scuola è in macerie, lagenerazione rischia di perdersi. Le manganellate non ci spaventano”. E chiedono "più psicologi, dopo la Dad molti ragazzi stanno male"

Advertising

borghi_claudio : I guariti erano la prima delle promesse non mantenute dal governo tra gli impegni che avevo ottenuto nel famoso sco… - Pontifex_it : Assistiamo con dolore alle violenze che insanguinano il #Myanmar. Faccio mio l’appello dei vescovi birmani affinché… - IlContiAndrea : Giovedì 3 febbraio Speciale Programma #Sanremo2022, in diretta dalle ore 14 in streaming su Facebook e YouTube… - LavoroLuogo : RT @RamonTurone: Suggerisco vivamente di opporsi presso il Giudice di Pace all'infame multa che dovesse arrivare per chi ha detto NO tra gl… - nonexpedit : E cmq ieri pure Mattarella tra le righe ha detto che è colpa di Bill Gates. Perché? Perché gli conviene scaricare l… -