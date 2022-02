Startup | Ncode | con programmazione senza codice azienda risparmia e cresce

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Milano, 3 feb. (Labitalia) - Sviluppare soluzioni digitaliscriverediventerà un'abilitàle comune quanto saper realizzare una presentazione su PowerPoint o utilizzare i fogli di calcolo su Excel. E secondo alcune previsioni, entro il 2030 il 50% delle medie e grandi imprese avrà adottato una piattaforma di sviluppo no code o low code. Le soluzioni low-code e no-code stanno spopolando tra le aziende contribuendo alla “democratizzazione” delle competenze di sviluppo software, abilitando una grande fetta del personalele a creare e a implementare soluzioni utili a digitalizzare i processi di un'. In Italia a dicembre 2020, da un'idea di due giovani imprenditori under 30, Lorenzo Lodigiani e Giuseppe Stranieri, è nata, la...

