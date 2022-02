Sanremo, terribile tragedia: sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri. “Choc e incredulità” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dramma della solitudine a Sanremo, dove una donna di 50 anni è stata trovata morta in casa. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa che non avevano sue notizie da settimane. A fare la drammatica scoperta sono stati i soccorritori del 118 accompagnati dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe morta da almeno 2 mesi. Sanremo: 50enne morta da almeno due mesi in casa Nessun parente ha provato a mettersi in contatto con la donna, nessuna chiamata era giunta alle forze dell’ordine lamentando la scomparsa della 50enne. È stato necessario l’intervento dei vicini di casa per far sì che nell’appartamento in zona Foce, a Sanremo, arrivassero i soccorsi. Stando a quanto si apprende la donna viveva da sola e il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Sulla ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dramma della solitudine a, dove una donna di 50 anni è stata trovata morta in casa. Ad allertare i soccorsi sono stati i vicini di casa che non avevano sue notizie da settimane. A fare la drammatica scoperta sono stati idel 118 accompagnati dai. Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe morta da almeno 2 mesi.: 50enne morta da almeno due mesi in casa Nessun parente ha provato a mettersi in contatto con la donna, nessuna chiamata era giunta alle forze dell’ordine lamentando la scomparsa della 50enne. È stato necessario l’intervento dei vicini di casa per far sì che nell’appartamento in zona Foce, a, arrivassero i soccorsi. Stando a quanto si apprende la donna viveva da sola e il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Sulla ...

