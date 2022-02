San Severo, i carabinieri e i volontari dell’Enpa salvano un cane chiuso in un pozzo A raccontare la vicenda è l'Ente nazionale protezione animali: l'animale non aveva cibo né acqua (Di giovedì 3 febbraio 2022) Storia a lieto fine per Mira, una dolcissima mamma cane rimasta chiusa «per giorni» in un pozzo a San Severo e salvata dopo aver rischiato seriamEnte di morire. Stando al racconto dell’Ente nazionale protezione animali della cittadina foggiana, l’animale era bloccato in quel buco «senza acqua né cibo» e non aveva la possibilità di scappare in quanto il «portellone metallico» della cisterna era «chiuso- scrivono i volontari dell’Enpa su Facebook- in modo che non potesse liberarsi». La cagnolina era in pericolo e molto probabilmEnte non ce l’avrebbe fatta se in quella zona non fossero transitati in perlustrazione i ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 febbraio 2022) Storia a lieto fine per Mira, una dolcissima mammarimasta chiusa «per giorni» in una Sane salvata dopo aver rischiato seriamdi morire. Stando al racconto dell’della cittadina foggiana, l’era bloccato in quel buco «senzané» e nonla possibilità di scappare in quanto il «portellone metallico» della cisterna era «- scrivono isu Facebook- in modo che non potesse liberarsi». La cagnolina era in pericolo e molto probabilmnon ce l’avrebbe fatta se in quella zona non fossero transitati in perlustrazione i ...

Advertising

enpaonlus : Cagnolina neo-mamma abbandonata da giorni in un pozzo chiuso a San Severo. @_Carabinieri_ 'Cacciatori Puglia' in pe… - junglejulia7 : RT @enpaonlus: Cagnolina neo-mamma abbandonata da giorni in un pozzo chiuso a San Severo. @_Carabinieri_ 'Cacciatori Puglia' in perlustrazi… - maxcst85 : RT @enpaonlus: Cagnolina neo-mamma abbandonata da giorni in un pozzo chiuso a San Severo. @_Carabinieri_ 'Cacciatori Puglia' in perlustrazi… - salvatoreagizz1 : Cristo Velato Sammartino Cappella San Severo - donatellabc : RT @enpaonlus: Cagnolina neo-mamma abbandonata da giorni in un pozzo chiuso a San Severo. @_Carabinieri_ 'Cacciatori Puglia' in perlustrazi… -