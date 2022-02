Salvini annuncia | “Sono positivo al Covid”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA – “Amici,in buona compagnia: ai 10 milioni di italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio! A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza”. Losui social il leader della Lega, Matteo. Intanto stamattina, al termine di un incontro con Giancarlo Giorgetti al Mise, il ‘Capitano’ ha risposto così a chi gli chiedeva se il suo partito fosse stabile al governo: “Ci mancherebbe altro!”. Poi, a proposito delle bollette su luce e gas,ha indicato su Telegram “le priorità della Lega per aiutare famiglie e imprese: 5 miliardi già distribuiti, altri 20 miliardi da ...

Lolo stessosu Facebook. "Amici sono in buona compagnia " scrive - : ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, ..."Fratelli d'Italia compatta in Aula": così Giorgia Melonisui social la sua presenza, e quella del suo partito, oggi 3 febbraio , al giuramento del ...contro l'alleato Matteo, ha ...Erano 26 i parlamentari oggi positivi al Covid-19 che non sono così riusciti a partecipare alla cerimonia di giuramento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: tra questi, il leader della ...ROMA (ITALPRESS) – Il leader della Lega Matteo Salvini è positivo al Covid-19 e non prenderà parte quindi alla cerimonia a Montecitorio per il giuramento del presidente della Repubblica Sergio ...