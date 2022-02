Roma, ‘beccato’ a spacciare nei pressi della scuola: arrestato 31enne (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sorpreso mentre spacciava nell’area dedicata ai bambini. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato P.S Tuscolano ed ora, è sottoposto alla misura di divieto di accesso alle aree urbane. Emessa dal Questore di Roma, l’uomo non potrà accedere alla aree della Tuscolana e delle Scuole dell’infanzia e primarie di viale san Giovanni Bosco e “Giacomo Rossini” di via Collatino e alle loro vicinanze. Leggi anche: Follia a Roma: lanciano in aria i monopattini, urlano e prendono a pugni i Carabinieri Sorpreso a spacciare nell’area dei bambini Nel corso di mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato notato aggirarsi nell’area pedonale sita in Via Stilicone, dove effettuava attività di spaccio nei pressi dei giochi per bambini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sorpreso mentre spacciava nell’area dedicata ai bambini. Un uomo di 31 anni è statodagli agenti del Commissariato P.S Tuscolano ed ora, è sottoposto alla misura di divieto di accesso alle aree urbane. Emessa dal Questore di, l’uomo non potrà accedere alla areeTuscolana e delle Scuole dell’infanzia e primarie di viale san Giovanni Bosco e “Giacomo Rossini” di via Collatino e alle loro vicinanze. Leggi anche: Follia a: lanciano in aria i monopattini, urlano e prendono a pugni i Carabinieri Sorpreso anell’area dei bambini Nel corso di mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato notato aggirarsi nell’area pedonale sita in Via Stilicone, dove effettuava attività di spaccio neidei giochi per bambini ...

