**Quirinale: 53 applausi e 19 standing ovation per Mattarella** (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - 53 applausi, compreso quello finale lunghissimo, sui 4-5-minuti, per Sergio Mattarella nel suo discorso alla Camera dopo il giuramento. Per 19 volte, invece, i grandi elettori si sono alzati in piedi per una standing ovation sulle parole del capo dello Stato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - 53, compreso quello finale lunghissimo, sui 4-5-minuti, per Sergio Mattarella nel suo discorso alla Camera dopo il giuramento. Per 19 volte, invece, i grandi elettori si sono alzati in piedi per unasulle parole del capo dello Stato.

