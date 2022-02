Pnrr, target Mims al 30/6: firma convenzioni con Enti locali su riqualificazione edilizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome, compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori. E' uno degli obiettivi del Mims, secondo quanto emerge dai documEnti dei ministeri che fissano i milestone e target al 30 giugno 2022 del Pnrr, presentati in Cdm. L'obiettivo dell'investimento, spiega il ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili in riferimento alla misura 'M5C2-19' (Milestone) -Investimento 6, "è la realizzazione di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica, per ridurre le difficoltà abitative, con particolare riferimento al patrimonio pubblico esistente, e alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) -delleper lae l'incremento dell'sociale da parte delle regioni e delle province autonome, compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori. E' uno degli obiettivi del, secondo quanto emerge dai documdei ministeri che fissano i milestone eal 30 giugno 2022 del, presentati in Cdm. L'obiettivo dell'investimento, spiega il ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili in riferimento alla misura 'M5C2-19' (Milestone) -Investimento 6, "è la realizzazione di nuove strutture diresidenziale pubblica, per ridurre le difficoltà abitative, con particolare riferimento al patrimonio pubblico esistente, e alla ...

