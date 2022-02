Pd, l'apertura di Bersani: 'Se diventa un partito di sinistra moderno ritorno' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Pierluigi Bersani pensa che un suo ritorno nel Pd sia fattibile. Dopo essere stato cacciato in malo modo da Renzi nel 2015 nell'era della 'Rottamazione', ora è pronto a rientrare nella stagione più ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 febbraio 2022) Pierluigipensa che un suonel Pd sia fattibile. Dopo essere stato cacciato in malo modo da Renzi nel 2015 nell'era della 'Rottamazione', ora è pronto a rientrare nella stagione più ...

Advertising

chiamatemibobo : RT @globalistIT: Serve un fronte largo (ma siamo sicuri che nel Pd non ci sia qualcuno che preferisce Tajani e Toti a Bersani?) La bella i… - alesSarda2908 : RT @globalistIT: Serve un fronte largo (ma siamo sicuri che nel Pd non ci sia qualcuno che preferisce Tajani e Toti a Bersani?) La bella i… - antobgl : RT @globalistIT: Serve un fronte largo (ma siamo sicuri che nel Pd non ci sia qualcuno che preferisce Tajani e Toti a Bersani?) La bella i… - cigurt88 : RT @globalistIT: Serve un fronte largo (ma siamo sicuri che nel Pd non ci sia qualcuno che preferisce Tajani e Toti a Bersani?) La bella i… - globalistIT : Serve un fronte largo (ma siamo sicuri che nel Pd non ci sia qualcuno che preferisce Tajani e Toti a Bersani?) La… -