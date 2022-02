Olimpiadi invernali di Pechino 2022, dove vedere le gare in diretta tv e streaming (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come per i Giochi estivi di Tokyo, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 saranno interamente visibili su Discovery+, che ha i diritti per trasmettere tutte le gare in programma. Ma le competizioni saranno visibili anche in chiaro sulla Rai, che ha a disposizione un pacchetto di 100 ore di diretta. Il via ufficiale ai XXIV Giochi invernali venerdì 4 febbraio alle ore 13, con la cerimonia d’apertura. Poi 16 giorni di gare, che in Italia potranno essere seguite dalle 3 della notte fino al primo pomeriggio, viste le 7 ore di fuso orario con Pechino. La cerimonia di chiusura si terrà il 20 febbraio. dove vedere le gare in tv Per seguire tutti gli eventi serve appunto un abbonamento a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come per i Giochi estivi di Tokyo, ledisaranno interamente visibili su Discovery+, che ha i diritti per trasmettere tutte lein programma. Ma le competizioni saranno visibili anche in chiaro sulla Rai, che ha a disposizione un pacchetto di 100 ore di. Il via ufficiale ai XXIV Giochivenerdì 4 febbraio alle ore 13, con la cerimonia d’apertura. Poi 16 giorni di, che in Italia potranno essere seguite dalle 3 della notte fino al primo pomeriggio, viste le 7 ore di fuso orario con. La cerimonia di chiusura si terrà il 20 febbraio.lein tv Per seguire tutti gli eventi serve appunto un abbonamento a ...

