No, l’esercito americano non «si sta ammalando a causa dei vaccini». (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 27 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il giorno stesso dal blog maurizioblondet.it. L’articolo si intitola “Informatori medici militari: ‘l’esercito americano si sta ammalando a causa dei vaccini Covid, mai così tanti eventi avversi’”. L’articolo è la traduzione di un pezzo d’opinione, pubblicato dal sito americano The Blaze e firmato da Daniel E. Horowitz. Horowitz scrive che «i politici e i media pro-pharma», di cui non indica i nomi, «sostengono che lo strumento di farmacosorveglianza del CDC “VAERS” non sia abbastanza attendibile per innescare indagini sugli effetti dei vaccini perché chiunque può presumibilmente inserire una segnalazione di evento ... Leggi su facta.news (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il 27 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il giorno stesso dal blog maurizioblondet.it. L’articolo si intitola “Informatori medici militari: ‘si stadeiCovid, mai così tanti eventi avversi’”. L’articolo è la traduzione di un pezzo d’opinione, pubblicato dal sitoThe Blaze e firmato da Daniel E. Horowitz. Horowitz scrive che «i politici e i media pro-pharma», di cui non indica i nomi, «sostengono che lo strumento di farmacosorveglianza del CDC “VAERS” non sia abbastanza attendibile per innescare indagini sugli effetti deiperché chiunque può presumibilmente inserire una segnalazione di evento ...

