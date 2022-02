MotoGP, Test di Sepang già fondamentali per Francesco Bagnaia e Ducati: proseguire nella rotta intrapresa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Comincia ufficialmente tra due giorni il 2022 agonistico di Francesco Bagnaia, vice-campione del mondo in carica e punta di diamante della Ducati in vista del prossimo Mondiale MotoGP. Tra sabato 5 e domenica 6 febbraio “Pecco” sarà infatti uno dei protagonisti più attesi nei Test ufficiali collettivi pre-stagionali di Sepang, in Malesia, ad un mese dalla tappa inaugurale del campionato in programma a Losail dal 4 al 6 marzo. La casa di Borgo Panigale, ancora a caccia del primo titolo iridato piloti dopo il trionfo di Casey Stoner nel 2007, può sognare in grande e le prime due giornate di prove malesi saranno già molto importanti per capire la bontà del progetto Desmosedici GP22. Bagnaia ha chiuso il suo primo anno nel team ufficiale Ducati in ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Comincia ufficialmente tra due giorni il 2022 agonistico di, vice-campione del mondo in carica e punta di diamante dellain vista del prossimo Mondiale. Tra sabato 5 e domenica 6 febbraio “Pecco” sarà infatti uno dei protagonisti più attesi neiufficiali collettivi pre-stagionali di, in Malesia, ad un mese dalla tappa inaugurale del campionato in programma a Losail dal 4 al 6 marzo. La casa di Borgo Panigale, ancora a caccia del primo titolo iridato piloti dopo il trionfo di Casey Stoner nel 2007, può sognare in grande e le prime due giornate di prove malesi saranno già molto importanti per capire la bontà del progetto Desmosedici GP22.ha chiuso il suo primo anno nel team ufficialein ...

