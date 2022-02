Minacce di morte contro Mattarella, denunciato un uomo di Como: sul profilo post No vax e No Green pass (Di giovedì 3 febbraio 2022) «Qualcuno si prenderà una fucilata a bruciapelo !! Qualcuno non farà mai più ritorno a casa fra questi porci» scriveva su Twitter alle 21:41 del 30 gennaio l’utente “Patrik” condividendo l’annuncio delle nuove regole anti Covid-19. Nei cinque minuti successivi inizia a condividere un video del rieletto Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il seguente messaggio: «Nelle prossime ore chissà che non scrivo dell’avvenuto decesso del Capo dello Stato !!». È bastata la condivisione da parte di alcuni sostenitori per far scattare la segnalazione alle autorità da parte di alcuni utenti, raggiungendo l’obiettivo: la mattina di lunedì 31 gennaio, come apprende Open da fonti certe, gli agenti della Polizia bussano presso l’abitazione dell’autore, sostenitore delle teorie No vax e contrario al Green pass. Il tweet rivolto al ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) «Qualcuno si prenderà una fucilata a bruciapelo !! Qualcuno non farà mai più ritorno a casa fra questi porci» scriveva su Twitter alle 21:41 del 30 gennaio l’utente “Patrik” condividendo l’annuncio delle nuove regole anti Covid-19. Nei cinque minuti successivi inizia a condividere un video del rieletto Presidente della Repubblica Sergiocon il seguente messaggio: «Nelle prossime ore chissà che non scrivo dell’avvenuto decesso del Capo dello Stato !!». È bastata la condivisione da parte di alcuni sostenitori per far scattare la segnalazione alle autorità da parte di alcuni utenti, raggiungendo l’obiettivo: la mattina di lunedì 31 gennaio, come apprende Open da fonti certe, gli agenti della Polizia bussano presso l’abitazione dell’autore, sostenitore delle teorie No vax e contrario al. Il tweet rivolto al ...

