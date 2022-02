Mattarella: 'pensiero a tutti italiani soprattutto a quelli che soffrono di più' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di ogni Regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico. E, in particolare, a quelli più in sofferenza, che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte concrete al loro disagio. Queste attese sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni, le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese impegnato a uscire da una condizione di grandi difficoltà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Il mio, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e agli: di ogni età, di ogni Regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico. E, in particolare, apiù in sofferenza, che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte concrete al loro disagio. Queste attese sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni, le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese impegnato a uscire da una condizione di grandi difficoltà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio al Parlamento dopo il giuramento. ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età,… - Radio1Rai : ??#Giuramento #Mattarella “Il mio pensiero rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di ogni… - myrtamerlino : 'Il mio pensiero è rivolto a tutte le italiane, italiani, di ogni età, di ogni regione, di ogni ceto sociale in par… - speranza_spina : Ho ascoltato, in silenzio, il lunghissimo applauso al Presidente Mattarella, dopo il suo discorso, di tutti i prese… - lunedi19 : RT @Cazzaccimiei1: Mattarella:'Il mio pensiero, è rivolto a tutti gli italiani [....] in particolare, a quelli più in sofferenza' Quelli pi… -