Mattarella | discorso di insediamento integrale | La lotta alle diseguaglianze è cruciale

Advertising

gaiatortora : Caro #PresidenteMattarella lei oggi farà il suo discorso di insediamento.Nulla è stato fatto dopo lo scandalo CSM d… - matteorenzi : Grande discorso del Presidente Mattarella, specie sulla giustizia. Viva l’Italia - PaoloGentiloni : Discorso programmatico, impegnato, strategico. L’Europa, la libertà, la giustizia, la cultura, il lavoro. LA DIGNIT… - dennismantovan : RT @PaolaDellAira2: Ha nominato più i giovani Mattarella nel suo discorso che la politica negli ultimi 40 anni. Grazie Presidente. #Quirin… - stati_generali : RT @PaoloGentiloni: Discorso programmatico, impegnato, strategico. L’Europa, la libertà, la giustizia, la cultura, il lavoro. LA DIGNITÀ. U… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella discorso

Lo dice il presidente della Repubblica Sergionel suodi insediamento. .Cinquantacinque applausi e una ovazione finale durata oltre tre minuti, hanno segnato ildel presidente della Repubblicadavanti al Parlamento. .Ecco le parole usate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del discorso al Parlamento per l'inizio del suo nuovo mandato. Ecco le parole usate dal Presidente della ...Lo dice Giuseppe Conte, il leader M5S, che ha ascoltato con attenzione le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, manifestando "grande apprezzamento per un discorso plasmato da ...