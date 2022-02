M5S, Conte “Con Di Maio non è una questione personale” (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non è una questione riservata e privata tra me e Di Maio, non potrei mai accettare che fosse posta in questi termini. Dobbiamo confrontarci e arrivare a un chiarimento pubblico. Una comunità deve poter riflettere con tutte le sue componenti, i gruppi parlamentari ma anche gli iscritti, noi siamo quelli della democrazia diretta”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a ‘L’aria che tirà su La7. Con Di Maio “non è una ruggine, una questione personale. E’ una questione che va a toccare punti centrali dell’azione politica, dell’essere comunità, di appartenenza e senso comune verso comuni obiettivi. Il punto è dove vuole andare il Movimento, i nostri principi e i nostri valori”, ha aggiunto. Per Conte “ci dev’essere una discussione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non è unariservata e privata tra me e Di, non potrei mai accettare che fosse posta in questi termini. Dobbiamo confrontarci e arrivare a un chiarimento pubblico. Una comunità deve poter riflettere con tutte le sue componenti, i gruppi parlamentari ma anche gli iscritti, noi siamo quelli della democrazia diretta”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, a ‘L’aria che tirà su La7. Con Di“non è una ruggine, una. E’ unache va a toccare punti centrali dell’azione politica, dell’essere comunità, di appartenenza e senso comune verso comuni obiettivi. Il punto è dove vuole andare il Movimento, i nostri principi e i nostri valori”, ha aggiunto. Per“ci dev’essere una discussione ...

