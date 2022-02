LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sei uomini in fuga, plotone a oltre 4? (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA ETOILE DE BESSEGES 15.00 E’ un elastico il distacco fra i sei uomini al comando e il gruppo: il distacco adesso è sceso nuovamente a 4’10”. 14.57 Poca vivacità in questa fase di corsa, in tanti si vogliono risparmiare per i momenti salienti di questa tappa e il vantaggio dei fuggitivi rimane stabile. 14.54 Questa la nuova classifica dei GPM dopo il Gabaldón: 1 – KING Ben 15 3 2 – EVENEPOEL Remco 8 – 3 – EZQUERRA Jesús 6 – 4 – BOU Joan 6 – 5 – VLASOV Aleksandr 4 – 14.51 Al primo gran premio della montagna è passato in testa l’americano Ben King davanti a Martin e Paasschens. 14.48 Il vantaggio di questi sei battistrada sul plotone principale è di circa ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA ETOILE DE BESSEGES 15.00 E’ un elastico il distacco fra i seial comando e il gruppo: il distacco adesso è sceso nuovamente a 4’10”. 14.57 Poca vivacità in questa fase di corsa, in tanti si vogliono risparmiare per i momenti salienti di questae il vantaggio dei fuggitivi rimane stabile. 14.54 Questa la nuova classifica dei GPM dopo il Gabaldón: 1 – KING Ben 15 3 2 – EVENEPOEL Remco 8 – 3 – EZQUERRA Jesús 6 – 4 – BOU Joan 6 – 5 – VLASOV Aleksandr 4 – 14.51 Al primo gran premio della montagna è passato in testa l’americano Ben King davanti a Martin e Paasschens. 14.48 Il vantaggio di questi sei battistrada sulprincipale è di circa ...

