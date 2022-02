LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sei uomini in fuga, gruppo a oltre 4’30” (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA ETOILE DE BESSEGES 14.51 Al primo gran premio della montagna è passato in testa l’americano Ben King davanti a Martin e Paasschens. 14.48 Il vantaggio di questi sei battistrada sul plotone principale è di circa quattro minuti e mezzo, margine incrementato negli ultimi chilometri. 14.45 Veniamo alla situazione in corsa: mancano poco più di 100 chilometri alla conclusione. Sei uomini hanno preso il largo: Sergio Roman Martin (Caja Rural – Seguros RGA), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Ben King e Joey Rosskopf (Human Powered Health), Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB). 14.42 In testa alla classifica generale c’è Remco Evenepoel: il ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELLA ETOILE DE BESSEGES 14.51 Al primo gran premio della montagna è passato in testa l’americano Ben King davanti a Martin e Paasschens. 14.48 Il vantaggio di questi sei battistrada sul plotone principale è di circa quattro minuti e mezzo, margine incrementato negli ultimi chilometri. 14.45 Veniamo alla situazione in corsa: mancano poco più di 100 chilometri alla conclusione. Seihanno preso il largo: Sergio Roman Martin (Caja Rural – Seguros RGA), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma), Ben King e Joey Rosskopf (Human Powered Health), Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB). 14.42 In testa alla classifica generale c’è Remco Evenepoel: il ...

Advertising

umitalia : “Ogni volta è così siamo sante o put*ane”. @MarroneEmma, non ne sbaglia una. ?? Il video della performance live è di… - FreddieTee : RT @fratellicrozza: Magari #Sanremo è la volta buona... #CrozzaCasellati ?? #FratelliDiCrozza torna da venerdì 18 febbraio alle 21:25 sul @… - andreacederfeld : Hi, weird but serious :-) Hypothetically we're friends. What will be if I voluntarily would lay my entire vinyl r…… - isorrisidiem : RT @bipolareonirico: Qualcuno dal vivo ha sbaragliato la cocorrenza. Emma ha calcato centinaia di palchi e ha cantato live ogni singola vol… - edoardozaylev : come va con veronica — ieri abbiamo litigato per la prima volta ma ora è tutto a posto dai -