Legambiente | “Mal’aria” in Campania | resta alta l’emergenza

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Insmogun problema cronico. Il 2021 è stato un anno nero, non solo per via della pandemia ancora in corso, ma anche e soprattutto per la qualità d’aria. A scattare la fotografia è il nuovo report di” di città realizzato nell’ambito della campagna Clean Cities, in cui si fa il bilancio sulla qualità dell’aria in città confrontando il valore medio annuale di PM10, PM2.5 e NO2 con i parametri suggeriti dall’OMS (ossia una media annuale inferiore a 15 microgrammi per metro cubo (?g/mc) per il PM10, 5 (?g/mc) per il PM2.5 e 10 ?g/mc per l’N02). Il 99% dei comuni campani analizzati presenti nei bollettini quotidiani del rilevamento inquinamento atmosferico dell’Arpac – si sottolinea nel report – non è riuscito a rispettare ...