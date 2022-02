La Nuova Zelanda allenterà le rigide restrizioni attualmente in vigore per entrare nel paese (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giovedì Jacinda Ardern, prima ministra della Nuova Zelanda, ha detto che a partire dal 27 febbraio saranno progressivamente allentate le restrizioni per il coronavirus attualmente in vigore sugli ingressi nel paese: sono tra le più rigide del mondo e sono Leggi su ilpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giovedì Jacinda Ardern, prima ministra della, ha detto che a partire dal 27 febbraio saranno progressivamente allentate leper il coronavirusinsugli ingressi nel: sono tra le piùdel mondo e sono

