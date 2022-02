Il giuramento e i lunghi applausi delle Camere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : giuramento lunghi

Settimana che lo stesso Mattarella, interrotto più volte daapplausi , soprattutto quando ha ... Leggi anche Salvini positivo al covid, il segretario della Lega salta ildel Presidente ...Un lungo discorso quello di Sergio Mattarella nell'aula di Montecitorio per l'insediamento del suo nuovo settennato al Quirinale, interrotto ben 52 volte dagli applausi dei parlamentari. Il presidente ...Suscitando un lungo applauso dell’aula di Montecitorio. Poi Sergio Mattarella, nel discorso del giuramento bis per il reincarico alla Presidenza della Repubblica pone l’accento su tutti gli ambiti in ...È questa la parola più usata dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di giuramento davanti le Camere riunite per ... Stato si è concentrato sulla parola “dignità” in un lungo passaggio ...