Il caso degli infermieri no-vax che facevano tamponi a Pordenone

AGI - Sospesi dall'Ordine degli infermieri perché non vaccinati, effettuavano indisturbati tamponi e prelievi. Si tratta di tre persone che sono state denunciate per esercizio abusivo della professione dalla Guardia di Finanza di Pordenone. Tra questi anche un autista, già sospeso in quanto privo di pass vaccinale, di un'azienda di trasporto pubblico locale, da cui sono partiti gli accertamenti per il suo anomalo "assenteismo": a suo carico c'è anche una denuncia per truffa. Le verifiche hanno riscontrato che l'autista, che ha anche qualifica di infermiere, sospeso per non aver volutamente esibito al momento dell'ingresso sul luogo di lavoro il green pass, si era prontamente rivolto a un noto operatore sanitario privato, attivo nel Pordenonese nell'erogazione di prestazioni a domicilio.

