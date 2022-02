Giorgia Meloni | niente tentazioni Perché Fratelli d' Italia non c' entra col nostalgismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Non è certo una novità chee Matteo Salvini si guardino da qualche tempo in cagnesco e che ad Arcore sianombi a malapena sopportati, mentre la principale dote dei cespuglietti centristi non sembra essere l'affidabilità. È un quotidiano florilegio di colpi sotto la cintura, che ha finito per annoiare anche noi cronisti e contribuisce ad allontanare gli elettori, che potrebbero rifugiarsi nell'astensionismo. Questa volta, però, siamo al rovesciamento della realtà, forse soltanto per il gusto della polemica, senza crederci davvero. Sostenere, come hanno fatto due autorevoli esponenti della Lega, che id'siano «estremisti legati a ideologie sconfitte dalla Storia» - cioè neofascisti non sta né in cielo né in terra. Per anni, la Lega ebbe un occhio di riguardo per ...