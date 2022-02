Gianni Morandi instancabile | lo fa prima di Sanremo | come fa? La rivelazione 

Leggi su chenews

(Di giovedì 3 febbraio 2022)si conferma una vera forza della natura e la prova è quella mostrata sui social: cosa combina a poche ore dalla terza serata di2022: il pubblico non ci può credere. Mancano davvero pochissime ore alla messa in onda della terza serata di2022 che questa sera vedrà al fianco di Amadeus una nuova co-conduttrice, ovvero Drusilla Foer e chissà se Fiorello deciderà di palesarsi oppure no. Getty ImagesNell’attesa di scoprirlo però ad incendiare i social è uno dei cantanti in gara tra i big che è tornato in gara dopo tanti anni e con una certa emozione che si è vista sul palco pocodi cantare quello che a tutti gli effetti è già un grande successo che lo ha portato in cime alla classifica della sala stampa. A poche ore però dalla sua nuova esibizioni ...