Gazidis: «Calcio ambiente folle per gli investitori» (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è intervenuto dall’EXPO in corso di svolgimento a Dubai, per parlare dello stato di salute del Calcio, della sua esperienza al Milan e del nuovo stadio di San Siro che dovrebbe vedere la luce tra il 2026 e il 2027 (e della sua importanza). «Ho avuto un carriera unica L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’amministratore delegato del Milan, Ivan, è intervenuto dall’EXPO in corso di svolgimento a Dubai, per parlare dello stato di salute del, della sua esperienza al Milan e del nuovo stadio di San Siro che dovrebbe vedere la luce tra il 2026 e il 2027 (e della sua importanza). «Ho avuto un carriera unica L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Gazidis: «Calcio ambiente folle per gli investitori»: L’amministratore delegato del Milan, Iva… - H6CE_ : RT @CalcioFinanza: L'AD del #Milan Ivan #Gazidis all'EXPO di Dubai tra lo stato di salute del pallone e il nuovo #SanSiro: «Il calcio produ… - CalcioFinanza : L'AD del #Milan Ivan #Gazidis all'EXPO di Dubai tra lo stato di salute del pallone e il nuovo #SanSiro: «Il calcio… - ziguataneo : @andmargheritoni @AslanNerazzurro @FraNasato alla lunga se i risultati non arrivano (in primis qualificazione in CL… - andmargheritoni : @FilippoPippoVia @AslanNerazzurro @FraNasato parlano i bilanci e gli stadi sempre vuoti, il calcio cosi come è gest… -