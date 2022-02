Facebook sta perdendo utenti (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'azienda ha comunicato che quelli che si collegano quotidianamente sono diminuiti per la prima volta, ed è crollata in borsa Leggi su ilpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) L'azienda ha comunicato che quelli che si collegano quotidianamente sono diminuiti per la prima volta, ed è crollata in borsa

Ultime Notizie dalla rete : Facebook sta El Salvador aggiorna il wallet nazionale Chivo, prevede di distribuire 1.500 Bitcoin ATM ... il governo del Salvador sta considerando di offrire prestiti collateralizzati da BTC con tassi di ... ha promosso un evento live su Facebook per condividere il piano di fornire tali prestiti alle ...

Facebook ko: perde milioni di utenti e nel dopo Borsa brucia 200 miliardi di dollari ... che hanno reso più difficile seguire l'attività su Internet per Facebook a vantaggio di Alphabet (+... che parlando al Parlamento europeo ha sottolineato che "l'aumento dell'inflazione sta penalizzando ...

Facebook sta perdendo utenti Il Post Facebook sta perdendo utenti Inoltre – e questo è stato uno dei dati giudicati più preoccupanti – per la prima volta da quando è stato creato Facebook ha perso utenti tra l’ultimo trimestre e il precedente. Tutto questo ha fatto ...

Facebook, utenti in calo per la prima volta in 18 anni. Colpa di TikTok Per la prima volta in 18 anni Facebook vede i suoi utenti calare ... ad attrarre praticamente un terzo della popolazione adulta globale ma la reazione è stata immediata. Meta, la casa madre di tutte ...

