"Eliminato il capo dell'Isis": strage di donne e bambini nel raid (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il capo dell'Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi è ''stato tolto dal campo di battaglia''. As annunciare la notizia è stato direttamente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: l'operazione ... Leggi su today (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi è ''stato tolto dal campo di battaglia''. As annunciare la notizia è stato direttamente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: l'operazione ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Con complessa avioincursione nella prov. di Idlib, Siria, forze speciali ???? hanno eliminato Abu Ibrahim al-Hashimi… - Agenzia_Ansa : Biden afferma che 'il capo dell'Isis è stato eliminato in un'operazione degli Stati Uniti in Siria'. Abu Ibrahim a… - SkyTG24 : #JoeBiden: capo Isis eliminato in operazione #Usa in Siria - paola124291 : RT @agambella: ?? Le forze speciali USA hanno eliminato il nuovo capo dell'Isis nel raid condotto nel nord-ovest (ribelle) della Siria. I mi… - SergioZ01 : RT @_Nico_Piro_: Con complessa avioincursione nella prov. di Idlib, Siria, forze speciali ???? hanno eliminato Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qura… -