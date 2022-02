Dritto e Rovescio ospiti e anticipazioni del 3 febbraio 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel giorno del suo compleanno e nel bel mezzo della settimana sanremese, questa sera su Rete 4 torna Paolo Del Debbio con una nuova puntata ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel giorno del suo compleanno e nel bel mezzo della settimana sanremese, questa sera su Rete 4 torna Paolo Del Debbio con una nuova puntata ...

Advertising

tvzam : Dritto e rovescio. La rielezione di Mattarella questa sera giovedì 3 febbraio... - Emycaiazzo22 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Retequattro #PaoloDelDebbio conduce @Drittorovescio_ ... e oltre - QuiMediaset_it : In prima serata su #Retequattro #PaoloDelDebbio conduce @Drittorovescio_ ... e oltre - LUCE48981087 : @GiorgiaMeloni On. Meloni, si dice che siano state cancellate le sue ospitate a mediaset, zona bianca di ieri e anc… - MontiFrancy82 : Appuntamento su Retequattro con @Drittorovescio_ … e oltre #PaoloDelDebbio -