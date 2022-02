Covid, in Campania 10.178 positivi su 77.974 tamponi: 20 decessi nelle ultime 48 ore (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Unità di crisi della Regione Campania informa che i positivi del giorno sono 10.178 di cui positivi all’antigenico 7.599 e al molecolare 2.579. I test sono 77.974 di cui antigenici 53.854 e molecolari 24.120. Venti i nuovi decessi nelle ultime 48 ore; 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Unità di crisi della Regioneinforma che idel giorno sono 10.178 di cuiall’antigenico 7.599 e al molecolare 2.579. I test sono 77.974 di cui antigenici 53.854 e molecolari 24.120. Venti i nuovi48 ore; 22 deceduti in precedenza ma registrati ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

