Con cosa si è presentata sul palco Giusy Ferreri. Microfono? Non proprio: Sanremo sotto-choc | Guarda (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giusy Ferreri ha ancora spiazzato i telespettatori di Sanremo. Il motivo? Si è presentata nuovamente sul palco dell'Ariston con un megafono. Molti tra chi ha girato su Rai 1 nella serata di giovedì 3 febbraio si chiedono il perché di questa scelta. A spiegarlo era stata lei stessa. "È stata una scelta artistica molto mirata perché il brano è stato concepito con queste sonorità che rimandano ad un mondo retrò, dove la voce in due punti del brano – ha detto la diretta interessata in conferenza stampa – ha una sonorità di una voce come se arrivasse da un grammofono". E ancora: "Per cui il megafono nautico è lo strumento migliore per riprodurre questo tipo di effetto, perché non è amplificato e ho dovuto amplificarlo direttamente io col Microfono sul palco ed è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022)ha ancora spiazzato i telespettatori di. Il motivo? Si ènuovamente suldell'Ariston con un megafono. Molti tra chi ha girato su Rai 1 nella serata di giovedì 3 febbraio si chiedono il perché di questa scelta. A spiegarlo era stata lei stessa. "È stata una scelta artistica molto mirata perché il brano è stato concepito con queste sonorità che rimandano ad un mondo retrò, dove la voce in due punti del brano – ha detto la diretta interessata in conferenza stampa – ha una sonorità di una voce come se arrivasse da un grammofono". E ancora: "Per cui il megafono nautico è lo strumento migliore per riprodurre questo tipo di effetto, perché non è amplificato e ho dovuto amplificarlo direttamente io colsuled è ...

