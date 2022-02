Calcio | Calabria ' Mi auguro di indossare per sempre maglia del Milan'

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il difensore rossonero "Il derby? Valetre punti"O - "Midiperladel". Questa la dichiarazione d'amore di Davide, in vista del derby della ...

Al Vismara veniva a vedere il figlio e si nascondeva tra i boschi", ha raccontato. "Avevo 8 anni quando sono entrato nel settore giovanile del Milan. Non è stato facile, soprattutto per i ...... voce narrante al leggio, racconta la sua storia lgbtq ambientata in: protagonista è ... prima dell'inizio del Mondiale di Germania, dedica alla Nazionale italiana dila canzone "Siamo ...“Il derby si faceva sentire anche a 9 anni. Ho bellissimi ricordi”. A due giorni dal Derby della Madonnina tra Milan e Inter, Davide Calabria ha ricordato le sfide con i nerazzurri quando era nelle ...Avere quel contorno è qualcosa che auguro di vivere a tutti". Così il difensore del Milan Davide Calabria a due giorni dal derby della Madonnina. Pubblicità "L'Inter è una squadra forte, mi piace ...