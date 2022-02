Bufale ad alta quota | «Non voglio condividere lo stesso ossigeno con un non vaccinato» | ma il video è una fiction

Leggi su open.online

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ci segnalano unripreso all’interno di un aereo, dove una donna si rifiuta di sedersi vicino a un nona cui avrebbe chiesto l’equivalente del nostro Green pass (Vaccine Card). Il tutto è piuttosto strano, non solo perché l’audio è perfettamente chiaro e bilanciato con una musica di sottofondo. Difficile una qualità del genere per un filmato amatoriale realizzato verosimilmente con un cellulare. Inoltre, la donna è senza mascherina, al contrario della hostess con cui si lamenta. Piuttosto contraddittorio per una persona così attenta alle norme di distanziamento sociale. Mentre è plausibile, almeno nel periodo in cui è stato eseguito il filmato, che nei voli interni degli Stati Uniti potessero salire a bordo anche passeggeri non vaccinati. Per chi ha fretta: Il filmato della donna che si lamenta su un volo perché non vuole sedersi ...