Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti giovedì 3 febbraio

Il Bollettino dell'emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a giovedì 3 febbraio 2022. Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, uno dei territori più colpiti del nostro Paese fin dall'inizio dell'epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 14.989 nuovi contagi, 125 morti, 32.231 tamponi molecolari, 218 ricoverati in terapia intensiva, 2.899 ricoverati negli altri reparti.

