Bastoni, io al Milan? "Non c'è neanche lo 0,1% di possibilità..."Ma i tifosi rossoneri trovano un video che sta diventando virale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il difensore dell'Inter e della Nazionale azzurra Alessandro Bastoni ha rilasciato un'intervista a “DAZN” alla vigilia del derby dove ha parlato di vari argomenti. Quello più caldo è stato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il difensore dell'Inter e della Nazionale azzurra Alessandroha rilasciato un'intervista a “DAZN” alla vigilia del derby dove ha parlato di vari argomenti. Quello più caldo è stato...

Advertising

Pall_Gonfiato : Bastoni, io al Milan? 'Non c'è neanche lo 0,1% di possibilità...'Ma i tifosi rossoneri trovano un video che sta div… - IlGiu88 : @AslanNerazzurro @FFunesto @Pirichello Bastoni e` rossonero, poi che giocando nell'Inter debba dire altro ok ma da… - YanasJe : RT @SoloEsclusivInt: Bastoni: “Io al Milan? Direi di no assolutamente, poi sono scelte che ogni giocatore fa. Per quanto mi riguarda, non c… - gdsburo : #Milan: arriva l'ufficialità: Alessandro #Bastoni vestirà la maglia rossonera dalla stagione 2022/2023, lo stipendi… - chiaramilanista : #Bastoni -