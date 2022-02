Achille Lauro, battesimo e polemiche: «Non ci sono più i trasgressori di una volta» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il cantante, sul palco del Festival, si è versato l’acqua sul viso, mimando il sacramento cristiano. L’arcivescovo di Sanremo si infuria, L’Osservatore Romano invece non si scompone: «Niente di nuovo, un grande artista come David Bowie recitò il Padre Nostro. Perché il messaggio del Vangelo è il più trasgressivo della storia» Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il cantante, sul palco del Festival, si è versato l’acqua sul viso, mimando il sacramento cristiano. L’arcivescovo di Sanremo si infuria, L’Osservatore Romano invece non si scompone: «Niente di nuovo, un grande artista come David Bowie recitò il Padre Nostro. Perché il messaggio del Vangelo è il più trasgressivo della storia»

