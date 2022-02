Whoopi Goldberg choc in diretta tv: “Il genocidio nazista degli ebrei non riguardava la razza”. L’Abc News la sospende subito (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non è un personaggio qualsiasi, ma un premio Oscar, un’attrice che ha sbancato l’intrattenimento a stelle e strisce vincendo di tutto: dagli Emmy agli Award. Dal commovente ‘Il colore viola’ all’irresistibile ‘Ghost’ (dove interpretava una medium pasticciona), attraversando tutte le tonalità della recitazione, Whoopi Goldberg si è resa popolare ed amata anche grazie al suo attivismo (da quello in favore dei gay, all’invito alla vaccinazione anti-Covid, passando per i diritti delle donne senza poi dimenticare il colore della sua pelle!), e la sua effige campeggia in bella mostra sula celebre ‘Walk of Fame’. Whoopi Goldberg, non soltanto una talentosa e pluripremiata attrice, ma anche un’attivista per i diritti dei più deboli Dopo essersi duramente lamentata contro l’industria cinematografica statunitense, che spesso ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non è un personaggio qualsiasi, ma un premio Oscar, un’attrice che ha sbancato l’intrattenimento a stelle e strisce vincendo di tutto: dagli Emmy agli Award. Dal commovente ‘Il colore viola’ all’irresistibile ‘Ghost’ (dove interpretava una medium pasticciona), attraversando tutte le tonalità della recitazione,si è resa popolare ed amata anche grazie al suo attivismo (da quello in favore dei gay, all’invito alla vaccinazione anti-Covid, passando per i diritti delle donne senza poi dimenticare il colore della sua pelle!), e la sua effige campeggia in bella mostra sula celebre ‘Walk of Fame’., non soltanto una talentosa e pluripremiata attrice, ma anche un’attivista per i diritti dei più deboli Dopo essersi duramente lamentata contro l’industria cinematografica statunitense, che spesso ...

