Vangelo del giorno | Luca 2 | 22-40 – Audio e commento Papa Francesco

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lo spunto daldi oggi 2 Febbraio 2022, Mercoledì: “Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola”. “La vita cristiana richiede dinamismo e richiede disponibilità a camminare, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. (…) Il mondo ha bisogno di cristiani che si lasciano smuovere, che non si L'articolo proviene da La Luce di Maria.

ParolaSignore. Oppure: Dalsecondo Luca Lc 2,22 - 32 Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a ...La rispostaProfeta è stata pronta e generosa: "Eccomi, manda me!" (Is 6,8). E nelabbiamo sentito come Gesù chiamò i suoi primi Discepoli e come loro, tirate le barche a terra, ...Così fecero anche Maria e Giuseppe. Il rito serviva a consacrare il primogenito a Dio, in ricordo del fatto che Dio aveva, un tempo, salvato i primogeniti d’Israele in Egitto. I Vangeli danno rilievo ...Parola del Signore. Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,22-40 Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il ...