Sanremo 2022 | Noemi | «Natural woman | tutte noi donne dovremmo esserlo»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non era solo questione di tubino «anche se col tubino mi trovo benissimo». Scherza, rossa di capelli e d’umore radioso, per niente stressata dal festival («voglio divertirmi») nonostante torni aa distanza di undici mesi. Dopo aver cantato l’anno scorso il gran cambiamento di testa e di immagine con Glicine, adesso con Ti amo non lo so dire (cucitale addosso da Mahmood, Alessandro La Cava e Dardust) resetta il rapporto tra la nuovae quel che le sta intorno. «È un altro tassello del mio percorso, di quel lavoro di consapevolezza di me che ho intrapreso anche attraverso la musica. Non che prima non mi riconoscessi nelle cose che cantavo ma ero più strumento di emozioni comuni che voce di me stessa. Ora parto da me sperando che qualcuno si riconosca nelle mie, di sensazioni». «Glicine» era la metamorfosi interiore ed ...