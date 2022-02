Roberto Saviano a Sanremo: “Andarci, per me, è un grande momento di responsabilità” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Saviano sarà giovedì 3 febbraio a Sanremo per ricordare le stragi di Falcone e Borsellino nel 30mo anniversario della morte Come annunciato da Amadeus, Roberto Saviano sarà a Sanremo la sera di giovedì 3 febbraio e porterà sul palco un omaggio a Falcone e Borsellino nel 30mo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Oggi, sul Corriere della Sera, Roberto Saviano ha pubblicato un pezzo a sua firma in cui racconta il suo rapporto con il Festiva e, soprattutto, cosa significa per lui calcare quest’anno il palco dell’Ariston. “Sarà per la certezza in qualche modo confortante di ritrovarlo tutti gli anni, sarà per la sensazione che davanti allo schermo si riuniscano proprio tutti, la settimana di Sanremo non sono mai riuscito a considerarla come ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)sarà giovedì 3 febbraio aper ricordare le stragi di Falcone e Borsellino nel 30mo anniversario della morte Come annunciato da Amadeus,sarà ala sera di giovedì 3 febbraio e porterà sul palco un omaggio a Falcone e Borsellino nel 30mo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Oggi, sul Corriere della Sera,ha pubblicato un pezzo a sua firma in cui racconta il suo rapporto con il Festiva e, soprattutto, cosa significa per lui calcare quest’anno il palco dell’Ariston. “Sarà per la certezza in qualche modo confortante di ritrovarlo tutti gli anni, sarà per la sensazione che davanti allo schermo si riuniscano proprio tutti, la settimana dinon sono mai riuscito a considerarla come ...

