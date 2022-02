Pfizer chiede l’approvazione per il vaccino ai bambini fino a 5 anni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Pfizer chiede negli Stati Uniti l’approvazione per il vaccino ai bambini fino a 5 anni. Se sarà approvato si passerà all’UE Pfizer ha chiesto l’approvazione alla Food and Drug administration degli Stati Uniti per il suo vaccino contro il Covid-19 per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni. Secondo quanto riportato da Tgcom24, Pfizer ha predisposto per la fascia dai 6 mesi ai 5 anni una dose di siero pari “a un decimo di quelle usate per gli adulti e il ciclo comprenderà in un primo momento due inoculazioni”. Pfizer, anche in caso di approvazione continuerà a testare l’efficacia del vaccino e una eventuale terza dose ai più ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)negli Stati Unitiper ilaia 5. Se sarà approvato si passerà all’UEha chiestoalla Food and Drug administration degli Stati Uniti per il suocontro il Covid-19 per idai 6 mesi ai 5. Secondo quanto riportato da Tgcom24,ha predisposto per la fascia dai 6 mesi ai 5una dose di siero pari “a un decimo di quelle usate per gli adulti e il ciclo comprenderà in un primo momento due inoculazioni”., anche in caso di approvazione continuerà a testare l’efficacia dele una eventuale terza dose ai più ...

Advertising

361_magazine : Pfizer chiede l'approvazione per il vaccino ai bambini fino a 5 anni - barinewstv : Usa, Pfizer chiede autorizzazione a somministrare i vaccini anticovid agli under 5 - Miti_Vigliero : In Russia record di 125.836 casi, +275% rispetto a 2 settimane fa @sole24ore - Miti_Vigliero : Con più di 9mila morti in un mese, duretta come influenza... Coronavirus oggi. Sileri, è tempo di gestirlo come l’… - VinzDeCarlo1 : Pfizer chiede autorizzazione alla FDA per somministrare il loro 'vaccino' ai bambini dai 6 mesi ai 5 anni...… -