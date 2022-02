Perché la Serie A è ingovernabile (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «Ho cercato di affrontare i temi critici della governance della Serie A e dell’innovazione, portando avanti la creazione di una media company e l’ingresso nel capitale dei fondi di private equity. La proposta dei fondi si è arenata per i motivi che conoscete. La bontà del progetto è stata poi purtroppo certificata da altri, con la Liga spagnola che ha concluso un accordo portando avanti la stessa visione strategica». La lettera con cui Paolo Dal Pino, imprenditore e manager classe 1962, ha annunciato le dimissioni da presidente della Lega Serie A sono un messaggio alle prospettive del massimo campionato di calcio italiano, a quel che dovrebbe essere (secondo lui) e non è ancora, agli aggiornamenti chiave che il campionato non sembra in grado di fare. Sono stati due anni difficili oltre ogni previsione per Dal Pino. C’entra ovviamente la pandemia, che ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) «Ho cercato di affrontare i temi critici della governance dellaA e dell’innovazione, portando avanti la creazione di una media company e l’ingresso nel capitale dei fondi di private equity. La proposta dei fondi si è arenata per i motivi che conoscete. La bontà del progetto è stata poi purtroppo certificata da altri, con la Liga spagnola che ha concluso un accordo portando avanti la stessa visione strategica». La lettera con cui Paolo Dal Pino, imprenditore e manager classe 1962, ha annunciato le dimissioni da presidente della LegaA sono un messaggio alle prospettive del massimo campionato di calcio italiano, a quel che dovrebbe essere (secondo lui) e non è ancora, agli aggiornamenti chiave che il campionato non sembra in grado di fare. Sono stati due anni difficili oltre ogni previsione per Dal Pino. C’entra ovviamente la pandemia, che ...

Advertising

reportrai3 : Perché Berlusconi non avrebbe mai potuto ricoprire la carica di presidente degli Italiani? Non perché non ne avess… - Gazzetta_it : Perché il Milan non risponde ai colpi di Juventus e Inter #calciomercato - EgidioOnofrio : RT @HoaraBorselli: Bambino di 10 anni muore e si legge nelle prime pagine dei giornali perché non era vaccinato. Muore anche un altro bamb… - Elena04070657 : RT @nagioia08: Nathaly che con Sophie continua a tirar frecciatine della serie che delia meritava più di Soleil Ma a sapphie di sentire ste… - camaino1967 : RT @sconnesso_: Nicola Porro: 'Ai tempi del #Covid ci sono 500 MORTI di TUMORE al GIORNO, stanno aumentando in maniera incredibile perchè S… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Serie Green pass a "scadenza indefinita" e Dad a metà a scuola: cosa c'è nel nuovo decreto Covid Magari perché nel frattempo i vaccini sono stati aggiornati e sono in grado di proteggere contro la ... Nel frattempo sono scattate una serie di misure già annunciate nei precedenti decreti e che ...

L'irripetibile attivismo omosessuale degli anni Settanta ... s'affiancava sempre più preponderantemente quella di collettivi autonomi, così chiamati perché ... A esprimerne le istanze e documentarne le iniziative era dal 1978 la nuova serie del bollettino Lambda ,...

Napoli, perché i tre calciatori in quarantena hanno giocato. Ora la Serie A cerca di uscire dal caos: il 12… Il Fatto Quotidiano Magarinel frattempo i vaccini sono stati aggiornati e sono in grado di proteggere contro la ... Nel frattempo sono scattate unadi misure già annunciate nei precedenti decreti e che ...... s'affiancava sempre più preponderantemente quella di collettivi autonomi, così chiamati... A esprimerne le istanze e documentarne le iniziative era dal 1978 la nuovadel bollettino Lambda ,...