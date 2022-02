Papà Gatti: 'Gli inizi da punta e i pad spaccati, vi racconto il mio Fede' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Papà Gatti Papà Gatti: 'Gli inizi da punta e i pad spaccati, vi racconto il mio Fede' A metà chiacchierata Ludovico Gatti invia una foto su Whatsapp: 'Vede? A tre anni Federico viveva già col pallone in mezzo ai piedi'. Del resto gliel'ha messo lui, papà affettuoso, uomo di calcio da una vita, allenatore e ...

Dino Zoff, le profezie: "Lo scudetto? Sembra dell'Inter, ma...". E su Vlahovic: "Dove può arrivare" Zakaria mi sembra il rinforzo giusto a centrocampo e Gatti il difensore del futuro da giugno'. ... Bearzot, un papà? 'Un signore, un grande comandante. Merito suo se abbiamo vinto il Mondiale. Enzo non ...

