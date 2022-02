Overdose per mix di droghe, morì sulle scale della chiesa: a processo i due spacciatori (Di mercoledì 2 febbraio 2022) FANO - Morto per Overdose sugli scalini alla ex chiesa di Sant'Agostino, due persone a processo. Ieri la prima udienza per un 27enne e 37enne accusati di omicidio colposo in concorso in relazione al ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 2 febbraio 2022) FANO - Morto persugli scalini alla exdi Sant'Agostino, due persone a. Ieri la prima udienza per un 27enne e 37enne accusati di omicidio colposo in concorso in relazione al ...

