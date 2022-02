Nuovi sintomi di Omicron | a cosa dobbiamo stare attenti

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) se dovessimo notare qualdi differente dalla solita febbre Sicuramente abbiamo imparato che l’infezione dovuta alla variantenei vaccinati con tre dosi produce una malattia lieve, ma rispetto alle varianti “tradizionali” gli studi hanno fatto emergere un sintomo differente, che si aggiunge a febbre, raffreddore, tosse e mal di gola. Gli scienziati hanno, infatti, rilevato l’insorgenza di una serie di eruzioni cutanee, che si possono presentare in due forme differenti. La prima è molto simile ad una comune irritazione della pelle. Essa si presenta localizzata su piccole aree e come caratteristica principale dà prurito e può durare anche per diverse settimane. Leggi anche: ROBERTO SAVIANO A SANREMO: “ANDARCI, PER ME, È UN GRANDE MOMENTO DI RESPONSABILITÀ” La seconda forma somiglia molto ai classici geloni da freddo. Nel caso di infezione da ...

Sono stati 133.142 i nuovi contagi da Coronavirus registrati il primo febbraio in Italia, per un totale di 1.549 ricoverati in rianimazione e calano i ricoverati con sintomi, 40 in meno.