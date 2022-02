Napoli, ormai è fatta: "Sarà lui l'erede di Insigne" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Il Napoli si sta già preparando per un cambio di pelle la prossima stagione. Il ds Cristiano Giuntoli ha già finalizzato con il Getafe il terzino sinistro Mathias Oliveira, che resterà in Spagna fino a giugno: prestito seccante da un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni più 3 bonus. L'uruguaiano Sarà sostituito da Faouzi Ghoulam, il cui contratto non verrà rinnovato. Stessa sorte toccherà a Kevin Malcuit, che scade a giugno. Insigne - De Laurentiis vuole tagliare gli stipendi e imporre lo stipendio lordo a 7 milioni di PLN. Per questo non si è accontentato di Lorenzo Insigne, che a fine stagione volerà in Canada, a Toronto. Promossa la candidatura di Belga Adnan Januzaj per la sostituzione del capitano azzurro. Il 26enne esterno offensivo della Real Sociedad rappresenta un'occasione ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News Ilsi sta già preparando per un cambio di pelle la prossima stagione. Il ds Cristiano Giuntoli ha già finalizzato con il Getafe il terzino sinistro Mathias Oliveira, che resterà in Spagna fino a giugno: prestito seccante da un milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni più 3 bonus. L'uruguaianosostituito da Faouzi Ghoulam, il cui contratto non verrà rinnovato. Stessa sorte toccherà a Kevin Malcuit, che scade a giugno.- De Laurentiis vuole tagliare gli stipendi e imporre lo stipendio lordo a 7 milioni di PLN. Per questo non si è accontentato di Lorenzo, che a fine stagione volerà in Canada, a Toronto. Promossa la candidatura di Belga Adnan Januzaj per la sostituzione del capitano azzurro. Il 26enne esterno offensivo della Real Sociedad rappresenta un'occasione ...

